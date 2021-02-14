ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دشنا مجلسا رئاسيا لمصر.. الباز يكشف مؤامرة الإخوانين أيمن نور ومحمد ناصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:53 م
الهارب أيمن نور
الهارب أيمن نور
Advertisements
إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن خصوم البلاد لا يتوقفون عن صنع الحيل من أجل بث القلق والبلبة داخل مصر، متابعا: المدعو أيمن نور أعلن عن تدشين ما يمسى بـ "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي إقامة في اسطنبول.

واسترسل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المدعو أيمن نور دائما ما يقوم بالتخطيط من أجل نشر البلبة في مصر ولكن كافة محاولاته تبوء بالفشل دائما.

ووجه الباز حديثه لأيمن نور قائلا: "الاتحاد اللي انت والإخوان اعلنته سيفشل فشل ذريع، معقبا: أيمن نور عامل مجلس رئاسي عن مصر..وهذا يعد خيانة عظمى لمصر.

 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توك توك السعادة.. شاب يجوب الصعيد بحثا عن المواهب

الباز يوضح حقيقة تورط صفوت الشريف في مقتل سعاد حسني

الباز يدعو جامعة الدول العربية لتوفير لقاح كورونا لفلسطين

الأجير المتآمر.. الباز يفتح النار على أيمن نور بعد تحريض لجنة الكونجرس ضد مصر

محلل سياسي: مصر تبذل جهودا لتوحيد الموقف داخل الأراضي الفلسطينية

ترشيحاتنا

نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

الشيخ ترتر.. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على الإخوان عبد الله الشريف

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد