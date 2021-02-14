دشنا مجلسا رئاسيا لمصر.. الباز يكشف مؤامرة الإخوانين أيمن نور ومحمد ناصر

قال الإعلامي محمد الباز، إن خصوم البلاد لا يتوقفون عن صنع الحيل من أجل بث القلق والبلبة داخل مصر، متابعا: المدعو أيمن نور أعلن عن تدشين ما يمسى بـ "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي إقامة في اسطنبول.



واسترسل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المدعو أيمن نور دائما ما يقوم بالتخطيط من أجل نشر البلبة في مصر ولكن كافة محاولاته تبوء بالفشل دائما.



ووجه الباز حديثه لأيمن نور قائلا: "الاتحاد اللي انت والإخوان اعلنته سيفشل فشل ذريع، معقبا: أيمن نور عامل مجلس رئاسي عن مصر..وهذا يعد خيانة عظمى لمصر.



