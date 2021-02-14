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حوادث

ديكوفيل عزبة العبيد يتسبب فى بتر ساق عامل بقنا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:57 م
قطار
قطار
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يوسف رجب

تاناسبب قطار قصب" ديكوفيل"، فى بتر ساق عامل، بعدما دهسها أثناء مروره بمنطقة عزبة العبيد فى قرية الجمالية بقنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد إصابة أحمد كمال مدبولى 23 عامًا، عزبة العبيد، بقرية الجمالية، ببتر فى الساق اليسرى.


تبين أن قطار قصب " ديكوفيل" دهس الشاب، أثناء محاولته العبور، قبل مرور القطار، ما أدى إلى بتر ساقه اليسرى.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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