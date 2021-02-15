ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 أطنان رنجة فاسدة في الغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:03 ص
رنجة فاسدة
رنجة فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (4,23 طن أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – طن ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالكى 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة بالغربية. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة في المنوفية

ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة ولحوم فاسدة في الجيزة

ضبط طن رنجة فاسدة داخل مصنع أسماك في الغربية

ضبط طن أسماك مدخنة فاسدة بالغربية

ضبط 10 أطنان ملح سياحات محظور استخدامه في البحيرة

ترشيحاتنا

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

خاص| أزمة في مطار شرم الشيخ بسبب حمو بيكا

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

هاني سعيد: الفوز خارج أرضنا أمر جيد.. والنتيجة أهم من الأداء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة دهون البطن خلال النوم.. حيل متعددة أبرزها وضعية النوم

التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل| صور

عمره 12 عامًا.. طفل ينهي حياة لصا مسلحا دفاعًا عن جدته