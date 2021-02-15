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سيارات

تيسلا تختار الهند لبناء أول مصنع لها في آسيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:00 ص
تسلا
تسلا
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أماني نوار
كشفت شركة تيسلا الأمريكية، أنها اختارت ولاية كارناتاكا لإنشاء مصنع لها في الهند ، حيث تركز الشركة على تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

ومن المعروف أن إيلون ماسك، هو أغنى رجل في العالم وهو الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ، أن شركة تيسلا ذكرت أن صانعة السيارات تجري محادثات مع عدة ولايات هندية.


وحتى الآن لم ترحب الهند للسيارات الكهربائية ، على عكس الصين المجاورة ، ومن المعروف أن السيارات الكهربائية تمثل نحو 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين ، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج المهتمة بالاقتصاد.


يذكر أن حصدت شركة تسلا الكهربائية لصناعة أرباح السيارات الكهربائية لأول مرة منذ تأسيسها عام 2003 أرباحا على أساس عام كامل.

وأكدت التقاريرأن الأرباح الصافية للشركة عام 2020 بلغت مستوى 721 مليون دولار امريكي ، وذلك بعد أن خسرت في 2019 862 مليون دولار ، ولكن في عام 2018 حوالي مليار دولار .





 

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