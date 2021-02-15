موعد الإفراج عن زعيمة ميانمار

أعلن محامي زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي، استمرار حبسها حتى الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء جلسة استماع لها في المحكمة، حيث كان متوقع الإفراج عنها اليوم الإثنين.





وقال محامي زعيمة ميانمار وفق ما نقلته رويترز: "لقد جئنا إلى هنا لتقديم خطاب التوكيل الخاص بنا وناقشنا مع قاضي المقاطعة. وبحسبه، فإن الحبس الاحتياطي حتى 17 وليس اليوم".





وأكد على استمرار رغبتهم في لقائها داخل محبسها وفق ما يوفره لهم القانون.





وشكك المحامي في تصريحات إلى الصحفيين في عدالة الإجراءات التي تحصل عليها زعيمة ميانمار المخلوعة أثناء المحاكمة.





وكان جيش ميانمار قد انقلب على الحكومة المنتخبة، حيث القي القبض على رئيس البلاد وزعيمة ميانمار، بالإضافة إلى كبار رجال الدولة، وفرض الطوارئ لمدة عام.



