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تعرف على مميزات بازار الخضار ببورسعيد بعد تطويره

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:46 ص
الاستاذ عادل عبدالفتاح،
الاستاذ عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب
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فرح علاء الخولي
قال عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، ببورسعيد إن سوق الخضار ببورسعيد قبل تطويره كان على مساحة 21 ألف متر، وكان جزءا منه سوق السمك القديم، وتكون سوق الخضار القديم من 240 باكية عشوائية للخضار، ولكن وفقا لتوجيهات محافظ بورسعيد وإشراف الدولة  تقرر بعد تطوير سوق السمك ببورسعيد أن يتم تطوير سوق الخضار أيضا.

وتابع عادل عبدالفتاح، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه من قبل المحافظة كان لحي العرب بالأخص لأنها منطقة أسواق، ولذلك تم عمل بازار الخضار للجمع بين بيع القطاعي والجملة في نفس المكان، وبذلك تم تقليل سعر الخضار، وذلك لأنه تم توفير الشحن والتعبئة من مكان نقل الخضار الى الباعة الصغار، وذلك يهدف لخدمة المستهلك والمواطن أولا.

وأكد أنه بذلك تكون الأسعار الموجوة في متناول الجميع من داخل وخارج بورسعيد، وأردف أن بازار الخضار به 69 محلا لبيع الخضار القطاعي، و32 محل جملة، ويوجد في البازار 6 تلاجات لخدمة محلات الجملة، و3 محلات عطارة، الى جانب محل للجزارة وهو تابع للمحافظة، وأيضا 5 محلات دواجن.

وأوضح أن كل المساحات في السوق تم عملها وتقسيمها لباكيات لاستيعاب صغار الباعة الجائلين للخضار، مشيرا الى أن البائع يستلم المحل جاهزا من باكيات الخضار والميزان وجميع مستلزماته، معقبا: "كل اللي على البائع يجيب بضاعته ويفرش ويشتغل".

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