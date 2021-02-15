ديفيد يتحدى إعاقته بالإبداع فى العزف على الأورج

خصص برنامج " 8 الصبح" خلال حلقة اليوم فقرة فنية خاصة، بعنوان ديفيد يتحدي إعاقته بالإبداع فى العزف على الأورج، وتم استضافة الموهبة الفنية المهندس ديفيد حنا عازف الأورج.





قال المهندس ديفيد حنا عازف الأورج، إن أسرته هى من اكتشفت موهبته، وأكد أنه ليس دارسًا للأورج أو أى نوع من الآلات الفنية.





وقام بعزف أغنية : " أنا لا حبيبي" وهو ما جعل الجميع فى الأستوديو فى حالة سعادة" كما عزف مجموعة مقاطع لـ عمر خيرت.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آيه جمال الدين، أنه يعزف سماعي، ولم يعزف فى أى مكان كبير فى مصر.





ولفت إلى أنه من أبناء محافظة أسيوط، ويعزف من 30 عامًا.



