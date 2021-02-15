شاهد .. الدلتا للسكر تكشف سعر طن البنجر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إحدى الشركات الحكومية المسؤولة عن تصنيع سكر البنجر، إن الشركة بدأت استلام محصول بنجر السكر من المزارعين، مشيرًا إلى أنه محصول استراتيجي هام، لأن السكر من السلع المهمة للمواطن المصري، لكنها شهدت أسعارا اقتصادية مناسبة أصبحت مناسبة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيها للطن، وأن مصانع الشركة أصبحت تستوعب 21 ألف طن محصول طن بنجر يوميًا، بدلًا من 14 ألف طن سابقًا.





وأضاف أبو اليزيد في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، أن وزير التموين وجه بتقديم التسهيلات لاستقبال محصول البنجر من المزارعين بدءا من حصاده ونقله مجانا من الحقول.





وتابع: «تم توفير حزمة من الدعم والمزايا لهذه الزراعة التعاقدية الهامة، تتمثل في منح المزارعين التقاوي بشكل شبه مجاني ونخدم الأرض بنحو 300 جنيه للفدان وصرف حوافز خاصة بالتبكير ورشة مجانية، ونحسب حوافز الجودة، وكلما كانت قيمة المحصول عالية، كلما حصل على حوافز، وهو ما يؤدي إلى زيادة أرباح المزارعين، ويكون مفيدًا للمصنع فيما يتعلق بإنتاجية السكر، وبالتالي فإن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيها للطن».





وأردف أن مصر تشهد هذا العام محصولا عالي الإنتاجية والجودة من بنجر السكر: «يحصل الأهالي على ثمن محصولهم عبر التوريد بفترة لا تتعدى الأسبوع، إذ أصبحت مصر تشهد طفرة كبيرة في صناعة بنجر السكر، وبعد أنها كانت لا تتعدى الـ300 ألف فدان، وصلت المساحة المنزرعة إلى 640 فدانا لإنتاج 1.7 مليون طن سكر وبنجر السكر، لتضاف إلى حصيلة السكر الناتج من قصب السكر التي تقترب من 900 ألف طن، لتبلغ حصيلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الاستراتيجية الهامة هذا العام ما يقترب من 90% وهذا لم يحدث منذ 5 سنوات».