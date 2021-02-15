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أخبار العالم

عودة جزئية لتشغيل أكبر مطار في إسرائيل خلال أيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:45 ص
مطار بن جوريون في
مطار بن جوريون في كيان الاحتلال
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قسم الخارجي
تستعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة  بنيامين نتنياهو،  لإعادة فتح مطار بن جوريون الدولي جزئيا خلال أيام.

قال مكتب نتنياهو إن السماح بالعودة الجزئية سيسمح باستقبال 2000 مسافر يوميًا.

وسبق أمس إن صوت  الوزراء على اقتراح بإعادة فتح مطار بن جوريون في 20 فبراير، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميا بـ2000 شخص.

لكن  لم تتم الموافقة بعد على اللوائح المحددة المتعلقة بالسفر الجوي، كما لم يتم تحديد ما إذا كانت اللوائح تنطبق فقط على الإسرائيليين، أو على غيرهم .

ومن المحتمل أن يتم  طلب عمل الحجر الصحي بالفنادق، اعتبارًا من يوم السبت المقبل على من يدخلون من مطار بن جوريون.

وهددت أمريكا إسرائيل، بمنع طائراتها من الهبوط في المطارات الأمريكية إن لم تتراجع تل أبيب عن قرار منع استقبال الطائرات الأجنبية.

وحظرت إسرائيل على شركات طيران أجنبية بما فيها أمريكية إجلاء الإسرائيليين العالقين في دول العالم مع الإغلاق الثالث.


وأثار قرار إسرائيل غضب وزارة المواصلات الأمريكية، حيث اعتبرت أن إسرائيل تخرق بذلك اتفاق "الأجواء المفتوحة" بين البلدين
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