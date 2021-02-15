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أخبار البلد

الكنيسة تحتفل بذكرى دخول السيد المسيح إلى الهيكل في عمر 40 يوما

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:13 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل، بعد أربعين يوما من ميلاده المجيد.

ويذكر كتاب السنكسار المختص بسرد كافة الأحداث والأعياد والمناسبات داخل الكنيسة أن القديس يوسف النجار قدمه والعذراء والدته، ليكملا ما فرضته الشريعة الموسوية علي شعب إسرائيل. 


ويقول لوقا البشير إنه عندما قدمه أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان الشيخ علي ذراعيه وبارك الله قائلا " الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام ".


أما سمعان هذا فهو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من العبرانية إلى اليونانية، وذلك انه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوالي سنة 269 قبل الميلاد، أرسل بتدبير من الله إلى أورشليم ، واستحضر سبعين رجلا من أحبار اليهود وعلمائهم ، وأمرهم إن يترجموا له التوراة من العبرانية إلى اليونانية ثم عزل كل اثنين منهم في مكان خاص لكي لا يتفقوا علي ترجمة واحدة، ولكى يضمن نسخة صحيحة بعد مقارنة هذه الترجمات .

وكان سمعان الشيخ من بينهم، وحدث أنه لما وصل إلى ترجمة قول اشعياء النبي " هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا " خشي أن يكتب " عذراء تحبل " فيهزا به الملك فأراد إن يكتب كلمة " فتاة " عوض كلمة عذراء ولما تألم في داخله لهذه الترجمة غير الصحيحة، أعلن له الله في رؤيا أنه لا يري الموت قبل أن يري مسيح الرب المولود من العذراء . 

وقد تم ذلك وعاش هذا البار نحو ثلاثمائة سنة حيث ولد السد المسيح، وكان بصره قد كف فلما حمل الصبي علي ذراعيه ابصر واعلمه الروح القدس إن هذا هو الذي كنت تنتظره " فبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام . لأن عيني قد أبصرتا خلاصك . الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل " .

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار شهداء مصر في ليبيا، حيث تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي. 

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور( الشهداء)، بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأهالي الشهداء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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