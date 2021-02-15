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رياضة

داوني بالتي كانت هى الداء... وزير الرياضة السابق يوجه نصيحة إلى ليفربول

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق نصيحة لفريق ليفربول الإنجليزي عقب تدهور نتائجه في الدوري الإنجليزي 

وكتب خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": " وداونى بالتى كانت هى الداء
أفضل وسيلة لفريق ليڤرپول للخروج من أزمة سوء النتائج فى مسابقة الدورى الإنجليزى هو بذل أقصى الجهد وإستغلال معظم الفرص وتلافى الأخطاء الساذجة ومزيد من التركيز لتحقيق إنتصارات متتالية فى دورى أبطال أوروبا بداية من مباراتهم أمام فريق لايبزج الألمانى غدًا"

واكتسح فريق ليستر سيتى نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس علي ملعب "كينج باورز" بمنافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول عروضه السيئة بمسابقة الدوري خلال الموسم الكروى الجاري ويكتب الهزيمة الثالثة له على التوالى فى ظهور هو الأسوأ له منذ عام 2014 والذى تلقى خلاله 3 هزائم متتالية بمنافسات البريميرليج.


وفقد ليفربول 3 نقاط مهمة فى صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزى والذى بات بعيدا عن المنافسة عليه خلال الموسم الجاري بسبب توقف رصيد عند 40 نقطة محتلا بها المركز الرابع ، وفى المقابل رفع ليستر سيتى رصيده إلى 46 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة

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