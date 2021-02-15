بيفكر يتنازل عن المكأفاة.. بكري يكشف كواليس زيارته لرئيس البرلمان السابق

كشف مصطفي بكري عضو مجلس النواب ، تفاصيل الجدل الذي أثير حول الحوار الذي أجراه مع احدي وسائل الاعلام، وتفاصيل زيارته للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق في منزله مؤخرًا، وذلك عقب الانتقادات التي وجهها له اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب.





وقال بكري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :" أشكر الزميل أشرف رشاد علي كلمته الموضوعية ورؤيته لما حدث، مشيرًا إلي أنه اجري حوارا ولم يكن له مخطط موضوعات معينة، وعندما تم سؤاله عن الدكتور علي عبد العال وأسباب الإطاحة به قال إن الدكتور علي عبد العال رجل دولة وهو عضو في البرلمان ويقبل أي مكان ولا مشكلة عنده".





وأضاف بكري عند سؤاله عن أسباب عدم مجيء الدكتور علي عبدالعال للبرلمان، فليسأل الدكتور علي عبد العال، أنا عندما زرته في المنزل بقوله مش بتيجي ليه قال لي مترضليش أني كنت رئيس برلمان وأجي أبقي نائب دلوقتي سيبني شويه لكن أنا متقبل ما حدث وهذا هو التغيير الطبيعي اللي بيحصل في أي حاجة وأنا رجل دولة وملتزم .. ده أنا بفكر أبعت جواب رقيق لرئيس المجلس لأن أنا مبروحش الجلسات فلا استحق المكافأة.





وتابع مصطفي بكري أنه في تصريحاته أشاد بهذا المجلس وبدوره وبما يقوم به، وعندما تم سؤالي عن سباب الاطاحة قلت أنه كان هناك تباين بينه وبين حزب مستقبل وطن وهذا الأمر يحسب لحزب مستقبل وطن وليس عليه فعندما يكون هناك وجهة نظر مع رئيس المجلس وأن يتبني الحزب قضايا ، فهي الديمقراطية والحرية.





وتابع أن حزب مستقبل وطن لم يكن يوما ما عدائيا ضد الدكتور علي عبد العال ، حزب مستقبل وطن أنا معه من البداية في مؤتمرات كثيرة وأكن له ولقيادته كل تقدير واحترام وأري دوره الاجتماعي والسياسي في الشارع المصري وهذه مسألة لا تقبل الجدل أو النقاش قائلا أخي عضو في مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فهتكلم أقول ايه يعني.



