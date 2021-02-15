البابا تواضروس يمنح درجة "القمصية" لكاهن كنيسة محرم بك

منح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رتبة القمصية للأب أنطونيوس فهمى عقب صلاة الصلح في القداس الإلهي الذي أعقب تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك في الإسكندرية.





وشارك خمسة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس في صلوات تدشين مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية التى ترأسها صباح اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.









والأباء الأساقفة الذين شاركوا في صلوات التدشين هم، أصحاب النيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.









وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احتفالية كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بمناسبة صلوات التدشين التى تمت صباح اليوم.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.





شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كل القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة.





وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوى الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، كما أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.



