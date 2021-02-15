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برلمان

ليست بدعة.. زعيم الأغلبية يؤيد منح رئيس مجلس الشيوخ صلاحية السماح بسفر الأعضاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:06 م
أشرف رشاد زعيم الاغلبية
أشرف رشاد زعيم الاغلبية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أيد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن حق رئيس المجلس فى الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.

وتابع زعيم الأغلبية: هناك تحميل للنص ما لا يتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها.

واستطرد: هناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولا بد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا ما يجب أن يكون، ولا وجود لما يقيد حرية انتقال النائب.

وفي ختام حديثه قدم أشرف رشاد، التعازي لنواب بورسعيد، في وفاة البدري فرغلي، أحد أقدم البرلمانيين المصريين، ليرد رئيس النواب: رحمه الله وغفر له.
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