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أخبار العالم

الإغلاق الثالث هو الأخير.. جونسون يلمح لـ تخفيف القيود قريبا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:44 م
جونسون يلمح لـ تخفيف
جونسون يلمح لـ تخفيف القيود قريبا
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دعاء أبوهشيمة
كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خريطة طريق يجرى العمل عليها في المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق.

ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، قال جونسون إن خروج إنجلترا من الإغلاق سيكون "حذرا ولكن لا رجعة فيه"، معربا عن أمله في تحديد مواعيد مستهدفة لتخفيف القيود في خارطة الطريق في 22 فبراير.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تسعى لإعادة فتح المدارس بحلول 8 مارس المقبل، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم في المملكة المتحدة حقق نجاحا هائلًا حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لم يتم رفع القيود حتى الآن حيث لا يزال عدد الحالات مرتفعا ولا يزال عدد الوفيات بالمئات كل يوم.

وأكد جونسون أنه لا يوجد أي برنامج للتلقيح فعال بنسبة 100%، محذرا من  ارتفاع عدد من يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات.

هذا وقد أضافت تعليقات رئيس الوزراء وزنا للتوقعات بأن يكون الإغلاق الثالث على مستوى البلاد هو الأخير من نوعه.

وانتهت بريطانيا الأحد من تطعيم أكثر من 15 مليون شخص بجرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا، وتستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج التلقيح.

وتبدأ البلاد الاثنين تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما ويعانون من ضعف. ودعت نحو 1,2 مليون شخص إلى حجز موعد لتلقي اللقاح، وفق ما أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة "تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة".

وأعلن في فيديو على تويتر أن "هذا البلد حقق إنجازا خارقا" مثنيا على مجهود "وطني" في جميع أرجاء المملكة المتحدة وأكد "قمنا بذلك معا".
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