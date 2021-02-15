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منوعات

ارتكب خطأ فادحا .. سيدة تثير الجدل بعد نشرها هدية زوجها لها في عيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
في أغلب الأحيان لا يهتم الرجال للتفاصيل الدقيقة التي تهتم بها النساء، فالبسيط الذي يمكن تجاوزه من وجهة نظر الرجال تعتبره النساء أخطاء فادحة و لا يمكنها أن تسامح فيها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات نشرت الهدية التي أحضرها زوجها في عيد الحب و علقت عليها ": ارتكب خطأ فادحا لا يمكنني تجاوزه" . 

لم يكن الخطأ الذي وقع فيه الزوج فادحا أو عظيما كما صورته الزوجة، إلا أنه قد يكون بالفعل غير مقصود و هو كتابة " خطيبتي " على حقيبة الهدايا بدلا من " زوجتي" ، فظنت السيدة انه يخونها بالرغم من أنه أقسم لها مرارا أنه خطأ غير مقصود . 

أثارت تلك الصورة الجدل عبر وسائل التواصل الإجتماعي بين مؤيد و معارض، فقد انقسمت الآراء؛ فالفريق الأول يرى أنها قد تكون بالفعل غير مقصودة من الزوج ولا تستدعي افتعال المشاكل، و الفريق الآخر يرى أنها يمكن أن تكون مقصودة و انه ارسلها عن طريق الخطأ إلى زوجته بدلا من عشيقته . 
ارتكب خطأ فادحا .. سيدة تثير الجدل بعد نشرها هدية زوجها لها في عيد الحب
ارتكب خطأ فادحا .. سيدة تثير الجدل بعد نشرها هدية زوجها لها في عيد الحب
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