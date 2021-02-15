ارتكب خطأ فادحا .. سيدة تثير الجدل بعد نشرها هدية زوجها لها في عيد الحب

في أغلب الأحيان لا يهتم الرجال للتفاصيل الدقيقة التي تهتم بها النساء، فالبسيط الذي يمكن تجاوزه من وجهة نظر الرجال تعتبره النساء أخطاء فادحة و لا يمكنها أن تسامح فيها.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات نشرت الهدية التي أحضرها زوجها في عيد الحب و علقت عليها ": ارتكب خطأ فادحا لا يمكنني تجاوزه" .





لم يكن الخطأ الذي وقع فيه الزوج فادحا أو عظيما كما صورته الزوجة، إلا أنه قد يكون بالفعل غير مقصود و هو كتابة " خطيبتي " على حقيبة الهدايا بدلا من " زوجتي" ، فظنت السيدة انه يخونها بالرغم من أنه أقسم لها مرارا أنه خطأ غير مقصود .





أثارت تلك الصورة الجدل عبر وسائل التواصل الإجتماعي بين مؤيد و معارض، فقد انقسمت الآراء؛ فالفريق الأول يرى أنها قد تكون بالفعل غير مقصودة من الزوج ولا تستدعي افتعال المشاكل، و الفريق الآخر يرى أنها يمكن أن تكون مقصودة و انه ارسلها عن طريق الخطأ إلى زوجته بدلا من عشيقته .