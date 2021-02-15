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مرأة

طريقة عمل التوست فى المنزل .. 4 وصفات مختلفة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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اسماء محمد

يفضل الكثير من الاطفال والكبار الافطار ببعض قطع التوست بجوار كوب من المشروب المفضل كما يمكن اعداد بعض السندويتشات اللذيذة منه خاصة فى وجبة العشاء.

نقدم لكم خطوات عمل قالب التوست فى المنزل مثل الجاهز بـ 4 وصفات على طريقة الشيف جلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة  

الطريقة الاولى 
مقادير توست بالزعتر
3 كوب دقيق باكو بيكنج بودر
 ملعقة كبيرة سكر
 ملعقة كبيرة لبن بودرة
 ربع كوب زيت
ماء رشة 
ملح 
زعتر جاف 
زيت زيتون 
جبنة موتزاريلا 
طريقة تحضير توست بالزعتر
* إخلطى الدقيق واللبن البودرة والبيكنج بودر والسكر والملح و إتركى العجينة لتتخمر ثم افرديها بالنشابة

* إخلطى زيت الزيتون والجبنة والزعتر وإفردى الخليط على العجينة و لفى العجينة وضعيها فى قالب الإنجلش كيك وإتركيها لتتخمر مرة أخرى وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قطعيه وقدميه
الطريقة الثانية 
مقادير توست بالزيتون
نصف كوب زيتون اسود
 4 كوب دقيق 
2 ملعقة كبيرة سمنه
ملعقة صغيرة سكر 
ملعقة صغيرة ملح
 ملعقة كبيرة خميرة فورية
 4 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ماء 
طريقة تحضير توست بالزيتون
* قلبي الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح وضيفي السمنة واخلطي ثم ضيفي الماء تدريجيا وافردي العجين علي سطح مستوي وضعي شرائح الزيتون ولفي العجين

* ادهنى القالب بالزيت مع رشه من الدقيق ثم  ضعى العجين وغطيه حتي يخمر داخل القالب  ثم ادخليه الفرن علي درجه حراره 170 درجه حتي يحمر الوجه وقدميه
الطريقة الثالثة 
مقادير التوست
4 كوب دقيق منخول 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف كوب سمنه
ملعقة كبيرة خميرة فورية
 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة سكر
 1 و نصف كوب ماء دافىء 
طريقة تحضير التوست
* إخلطى المكونات معًا إبرمى العجينة وضعيها قى قالب الإنجلش كيك وإتركيها لتتخمر ضعيها فى الفرن على درجة حرارة 180 و إتركى التوست حتى يبرد ثم قطعيه

الطريقة الرابعة
مقادير خبز التوست
4 كوب دقيق 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
ماء للعجن
 2 ملعقة كبيرة سكر
 رشة ملح 
2 ملعقة كبيرة لبن بوردة
 ربع كوب زيت
طريقة تحضير خبز التوست
* امزجى الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة ويضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينةو تترك العجينة لتتخمر ثم تلف وتفرد فى قالب انجلش كيك وتترك العجينة لتتخمر مرة اخرى ثم توضع بالفرن حتى تمام النضج و يترك ليهدأ ويقطع و يقدم

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