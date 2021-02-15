الأردن والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لرعاية أصحاب الهمم

وقعت مؤسسة ولي العهد الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، في دولة الإمارات العربية المتحدة.





ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، وأمين عام مؤسسة زايد، عبد الله عبد العالي الحميدان عبر الاتصال عن بعد، على العمل بشكل مشترك لتنفيذ برامج إرشاد أُسري تسهم في توعية وتثقيف أسر أصحاب الهمم، وتساعدهم على مواجهة التحديات مع أبنائهم، بالاعتماد على تجارب مؤسسة ولي العهد في مبادرة "سمع بلا حدود".





كما نصت المذكرة على مشاركة مؤسسة ولي العهد في برنامج جسور الأمل وبرنامج 3/12 للكشف المبكر للمواليد الجدد التابعين لـ "زايد العليا".





ومن جهتها، قالت الدكتورة منكو، إن مؤسسة ولي العهد تولي مبدأ الشموليّة في إدماج الشباب أولويّة كبيرة، لأن الشباب والشابات من ذوي الهمم جزء من البرامج والمبادرات التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى مبادرة سمع بلا حدود التي تُعنى بتقديم المساعدة للأطفال الذين يعانون من تحديات سمعيّة من اجل التغّلب على هذا التحدي والعمل معهم على إدماجهم بشكل فعال في المجتمع.





وأضافت منكو في كلمة لها خلال التوقيع، أن المؤسسة تعمل على استدامة مبادرة سمع بلا حدود بالتعاون مع جهات عديدة، لضمان مأسسة أعمالها وتحقيق أفضل النتائج، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف من خلال الشراكة مع مؤسسة زايد العليا التي تمثل نموذجا عربيا مميّزا في وضع ذوي الهمم على رأس الأولويات.





ومن جانبه، أشاد الحميدان في كلمة خلال التوقيع، بتجربة مؤسسة ولي العهد الحاضنة لإبداعات الشباب محليًا وعربيًا وعالميًا، والتي تعد من معالم الإنجاز الأردني التنموي والإنساني من خلال ما تقدمه من مشاريع ومبادرات ريادية ونوعية والسعي لتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي على مستوى المملكة.



