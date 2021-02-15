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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:06 م
تباين مؤشرات البورصة
تباين مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3431 نقطة.
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