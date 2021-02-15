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اقتصاد

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:39 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة
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محمد صبيح
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع. 


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة. 


أقرأ ايضا ..تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 
 
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14210 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.

 

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3438 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 1241 نقطة.
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