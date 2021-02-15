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حوادث

الحماية المدنية بالسويس تنقذ عجوزين توقف بهما الأسانسير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:34 م
الحماية المدنية بالسويس
الحماية المدنية بالسويس تنقذ رجل مسن وسيدة
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حسن غنيمة
نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، في إنقاذ مسنة ومسن توقف بهما الأسانسير بعمارة سكنية بمدينة السلام 1 بحي فيصل.

تلقي اللواء محمد الالفى، مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بتقديم المواطنين بلاغ بتوقف اسانسير بكل من المواطن السيد قمر سليم إبراهيم سليم 73 عاما و إحسان مصطفى سيد نصار 67 عاما  بمدينة السلام 1 بحى فيصل.

انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد سامح بسيم ، مدير الادارة والعقيد اكرامى خير الدين ، وكيل الادارة  رئيس قسم الاطفاء ، الى مكان البلاغ وقاموا بالتعامل مع البلاغ وانقاذ الرجل والسيدة من توقف الاسانسير بهما.
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