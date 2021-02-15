الحماية المدنية بالسويس تنقذ عجوزين توقف بهما الأسانسير

نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، في إنقاذ مسنة ومسن توقف بهما الأسانسير بعمارة سكنية بمدينة السلام 1 بحي فيصل.
تلقي اللواء محمد الالفى، مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بتقديم المواطنين بلاغ بتوقف اسانسير بكل من المواطن السيد قمر سليم إبراهيم سليم 73 عاما و إحسان مصطفى سيد نصار 67 عاما بمدينة السلام 1 بحى فيصل.
انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد سامح بسيم ، مدير الادارة والعقيد اكرامى خير الدين ، وكيل الادارة رئيس قسم الاطفاء ، الى مكان البلاغ وقاموا بالتعامل مع البلاغ وانقاذ الرجل والسيدة من توقف الاسانسير بهما.