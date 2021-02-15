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فن

موجز السوشيال ميديا.. هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية لزوجها.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية.. وإطلالة ياسمين صبري

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:
وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لمتابعيها من السيدات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

احتفل حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري بعيد ميلاد ابنته الصغرى شايان.

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهوها صورة جديدة برفقة زوجها أحمد خالد صالح من  خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

شاركت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو جديد لها وهي تمارس تمارين رياضية من داخل إحدى صالات الجيم.
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