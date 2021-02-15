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رياضة

استعدادا للعودة.. محمود متولي وناصر ماهر يواصلان التأهيل فى الأهلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمود متولي وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ ‏البرنامج التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة ‏الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وقام متولي وماهر بتنفيذ البرنامج التاهيلي في ملعب التتش من خلال الجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏

وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف، فيما أصيب محمود متولي بقطع في ‏الرباط الصليبي.‏
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