1.119 مليون مواطن ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أعداد أهالي الإسماعيلية، الذين سلجوا في منظومة التأمين الصحي الشامل، المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لها، خلال ساعات.





وأوضح السبكي، أن محافظة الإسماعيلية، هي أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحة الشامل من حيث الأعداد، وأن إجمالي المسجلين في المنظومة بالإسماعيلية 1.119 مليون مواطن، من أصل 1.3 مليون مواطن، وذلك منذ بداية التسجيل في المنظومة منذ أكتوبر 2019.





وتستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال ساعات، وينطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و٢٢ مركز ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.



