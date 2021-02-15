المخاوف لا تزال قائمة.. بريطانيا تقر نظام الحجر الصحي الفندقي للوافدين من البلدان عالية الخطورة

قال وزير الصحة البريطاني إن نظام الحجر الصحي الفندقي الجديد كورونا - كوفيد 19 للوافدين من البلدان عالية الخطورة يسير بسلاسة بعد أن تم إدخاله في وقت سابق، اليوم الاثنين.

لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن فترات الانتظار في المطارات قد تطول إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من موظفي الحدود ، وهناك مخاوف بشأن اختلاط الركاب القادمين من بلدان عالية الخطورة مع المسافرين من أماكن أخرى أثناء الانتظار.









وعززت بريطانيا ضوابطها الحدودية لمنع دخول أنواع جديدة من فيروس كورونا إلى البلاد.











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ويجب الآن على الوافدين إلى إنجلترا من 33 دولة من دول "القائمة الحمراء" ، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا ، قضاء 10 أيام في الحجر الصحي في غرفة فندق بتكلفة 1750 جنيهًا إسترلينيًا.









وبعد ساعات من بدء تطبيق القواعد ، كانت طوابير الانتظار في هيثرو ، أكبر مطار في بريطانيا ، أقل من ساعة واحدة.









وقال وزير الصحة مات هانكوك لراديو تايمز "هذا يعمل بسلاسة، لقد عملنا مع المطارات ومع قوات الحدود للتأكد من أن الجميع يعرف العملية."









وردا على سؤال حول اختلاط الوافدين، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "عندما يصل الناس إلى المملكة المتحدة، يكون لدى الموانئ والمطارات ترتيبات محددة لمن يحتاجون إلى الحجر الصحي".









وقال المتحدث إنه كان لابد من اختبار جميع الوافدين سلبية بالنسبة لـ كوفيد 19 قبل الطيران.









وأعلن مطار هيثرو، وهو واحد من خمس نقاط دخول مفتوحة للأشخاص الذين يتعين عليهم الحجر الصحي في فندق، إن الإجراءات الأكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ بنجاح.











وقالت متحدثة باسم مطار هيثرو إن مسؤولي المطار يراقبون الوضع للتأكد من وجود عدد كاف من عناصر قوات الحدود لتجنب أوقات الانتظار غير المقبولة وتعريض سلامة الركاب للخطر.









وخلال عطلة نهاية الأسبوع، واجه الوافدون إلى مطار هيثرو، الذين انخفض عدد ركابهم بنسبة 90٪ في يناير، طوابير تصل إلى خمس ساعات لعبور مراقبة الحدود.











وأضاف مطار هيثرو إنه إذا أصبحت قوائم الانتظار طويلة جدًا ، فسيتعين عليها إيقاف بعض الرحلات.









وبموجب الإجراءات الصارمة، يمكن فقط للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين، أو الذين لديهم حقوق إقامة في بريطانيا، السفر إلى بريطانيا من 33 دولة. يمكن أن يُسجن الأشخاص لمدة تصل إلى 10 سنوات ويواجهون غرامات تصل إلى 10000 جنيه لخرقهم القواعد.









وثبتت إصابة أكثر من 4 ملايين شخص في بريطانيا بفيروس كورونا منذ وصول الوباء إلى شواطئه، وتوفي أكثر من 117 ألف شخص في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية - وهي واحدة من أعلى الخسائر في العالم.









وتحظر عمليات الإغلاق في جميع أنحاء بريطانيا السفر لمعظم الناس ، وهناك حاليًا ما بين 16000 إلى 20000 شخص بما في ذلك الناقلون الذين يصلون كل يوم.











ويقارن ذلك بما يزيد عن 350.000 سائح يوميًا عن طريق الجو إلى مطارات المملكة المتحدة قبل الوباء.