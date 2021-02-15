منظومة التأمين الصحي الشامل تنقذ حياة أم وجنينها بمستشفى نصر بورسعيد

نجح فريق طبيى مشترك من أطباء مستشفى النصر التخصصي ومستشفى النساء والتوليد التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من توليد مريضة تعاني جلطات بالساق والحفاظ على حياتها وحياة الجنين.





كان الدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصى كشف عن وصول منتفعة تبلغ من العمر ٣٢ سنة (حامل) وتعاني من جلطات شديدة وممتدة بالساق مما يعد خطورة بالغة الشدة على الأم والجنين مما شكل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي في إجراء ولادة عالية الخطورة.





وقال قطب فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه تم التنسيق بين مستشفى النساء والولادة التخصصي بفريقها الطبي ومستشفى النصر التخصصي بفريقها الطبي لنقل المنتفعة لتخضع لإجراء قسطرة طرفية وتركيب فلتر بالساق لحماية المريضة من خطر انتشار الجلطات.





وأضاف قطب إنه تم بالفعل إجراء القسطرة بنجاح بمستشفى النصر التخصصي تحت إشراف ا. د عمرو العقدة وفريقه الطبي .





وأوضح مدير النصر انه بعد الإنتهاء من تركيب الفلتر بالساق قام فريق مستشفى النساء والولادة التخصصي بقيادة الدكتور رائد حسين، الدكتور أحمد المزاحي ، الدكتور محمد الصواف بإجراء ولادة قيصرية داخل غرفة عمليات مستشفى النصر التخصصى بمشاركة أطباء الرعاية المركزة والأوعية الدموية والتخدير وأطباء الأطفال.





وشدد قطب على ان المنتفعة وطفلها الآن بصحة جيدة جيدًامما يعد نجاح يضاف الى نجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل لتحقيق افضل الخدمات المقدمة للمواطن فى ظل تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحت اشراف وتوجيهات الدكتور احمد السبكى رئيس الهيئة تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية.