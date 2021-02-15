تكريم خالد الحجر فى المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

قررت إدارة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح تكريم المخرج خالد الحجر لما قدمه من اعمال فنية جيدة ويقام حفل التركيم فى 21 فبراير الجارى.





يعد آخر أعمال المخرج خالد الحجر السينمائية "شيهانه" الذى صوره خارج مصر ودارت أحداثه حول العمليات الإرهابية التى تقوم بها داعش فى سوريا، من خطف وقتل وتعذيب وتفجيرات فى مناطق عديدة، أما آخر أفلامه في مصر فكان "جريمة الإيموبيليا" من تأليفه وإخراجه، وشارك فى بطولته طارق عبدالعزيز، هانى عادل، ناهد السباعى، عزة الحسينى، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة.



