نواب صناعة البرلمان يطالبون بتخفيض أسعار الغاز للمصانع وتوطين الوظائف لأبناء المحافظات

طالب عدد من نواب لجنة الصناعة بضرورة وجود خريطة استثمارية محددة وحقيقية لصناعة التعدين وتخفيض أسعار الغاز للمصانع ومد خطوط الغاز للقري للتخفيف علي المواطنين وتوطين الوظائف لأبناء المحافظات التي يتواجد بها مصانع البترول.





وقال النائب مصطفي بدران خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول إن ٨٠ ٪ من القرى مفيهاش غاز وياريت يكون فيه خارطة طريق فعلية لصناعة التعدين في مصر.





وشدد على ضرورة توطين الوظائف بالمحافظات لأن جميع الدوائر بالمحافظات تعاني من عدم توافر فرص العمل، في الشركات والمصانع وأن يكون النصيب الأكبر من العمالة لأبناء المحافظة.





ولفتت النائبة ايفلين متي إلى وجود عدد من الكيانات التعدينية مثل مصنع الرمال السوداء بدمياط بجوار ميناء دمياط، وهى نائبة دمياط ولا تعلم عنه شيئا.





وشددت علي توفير فرص عمل لشباب المحافظة في المصانع بدلا من جلب عمالة أخرى وهو ما يسبب ظلما للشباب.



