وزيرة التضامن: 300 عارض يشاركون في معرض ديارنا للحرف اليدوية.. فيديو

قال الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك 300 عارض في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتقليدية المقام على مساحة 3 آلاف متر، معقبة "لدينا عارضون من الصعيد وسيناء والوادي الجديد وسوهاج الجيزة".





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن المعرض يعتبر فرصة رائعة للعارضين لتسويق المنتجات، موضحة أن الوزارة معنية بمساعدة المنتجين وتشجيع العمل الحرفي والإنتاجي كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي للأسر.





وأشارت إلى أن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعي منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.





وأوضحت أن جائحة كورونا لم تمنع المنتجين من تسويق المنتجات المصرية، لافتة إلى أن شعار المعرض هو "مصر بتتكلم حرفي"، مؤكدة أن المعرض يقام سنويًا عدة مرات في مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوي الذي يقام في القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين.



