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استشاري طاقة متجددة يوضح مزايا الهيدروجين الأخضر ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:21 م
أشرف نصير استشاري
أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة
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هاني حسين
قال أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة، إن مصر لديها رؤية استباقية لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، موضحا "مصر في 2014 كان لدينا مشكلة كبرى في إنتاج الطاقة ولم يكن هناك توازن بين الطاقة المنتجة والمستهلكة، أما في عام 2021 فتم تحويل العجز إلى فائض في الطاقة الكهربائية".

وأضاف أشرف نصير، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "الدولة كانت لها رؤية استباقية لتطوير ملف الطاقة المتجددة".

وتابع أشرف نصير "الهيدروجين الأخضر"  هو فصل الهيدروجين عن الأكسجين من الماء عن طريق التحليل الكهربائي وذلك عن باستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وأكمل أشرف نصير "لدينا 5800 ميجاوات طاقة شمسية من الطاقة المتجددة وبنهاية 2021 سيكون لدينا 6682 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وسيتم استخدام هذه الطاقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر".

ولفت أشرف نصير "نحن بصدد تطور في عالم الطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون الصديق للبيئة، الذي يحمي البيئة من التلوث".

وأكمل أشرف نصير "مصر بدأت في خطوات جدية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة".

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