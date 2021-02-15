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فن

عمرو يوسف يستعرض عضلاته استعدادا لـ الملك في الجيم.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:04 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
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محمد بدران
نشر الفنان عمرو يوسف على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.

وظهر عمرو يوسف في الجيم مستعرضًا عضلاته بشكل جديد ورياضي، حيث ظهر بلحية كثيفة وأكتاف ضخمة، نالت إعجاب متابعيه وعلق قائلا "الملك رمضان 2021"

ويستعد عمرو يوسف لتصوير مسلسل «الملك» من بطولته، وماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.


وكان عمرو يوسف، ظهر في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة 2، حيث أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.


وطرح عمرو تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا "يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟"، ويقوم عمرو ببطولة حكاية الناحية الثانية في المسلسل، والتي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبد الخالق وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تلفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق. 


المسلسل تم تصويره في 6 دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال 8 حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم عمرو يوسف، منى زكى، نيللي كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، اللبناني عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.


وبهذا يُعد نمرة 2 تعاونًا جديدًا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام ولاد رزق، كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة لـ عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله الملك المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.

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