مايكروسوفت: هجوم SolarWinds الإلكتروني أصاب 18 ألف مؤسسة 80% منها أمريكية



قال براد سميث، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ، إن هجوم SolarWinds الإلكترونى الذى تم اكتشافه فى شهر ديسمبر الماضى، والذى أصاب وزارات وهيئات حكومية أمريكية، يعتبر أكبر هجوم شهده العالم وأكثره تعقيدًا.











وفى مقابلة تليفزيونية لشبكة CBSNews الأمريكية في برنامج 60 دقيقة 60 Minutes ، صرح سميث بأن عدد المشاركين فى الهجوم الإلكترونى يتجاوز 1000 مهندس، وأثر على 18 ألف مؤسسة نتيجة إستخدام برمجيات خبيثة داخل برنامج إدارة شبكة Orion الخاص بـ SolarWinds.









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وأضاف سميث أن حملة القرصنة التي استمرت لأشهر والتي أثرت على عدد كبير من الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية كان أكبر هجوم إلكتروني شهده العالم على الإطلاق .











وشمل هجوم SolarWinds 40 هيئة من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وعدد من شركات التكنولوجيا الأخرى 80 % منها فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى هيئات ومنظمات فى كندا و والمكسيك وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.









وكانت الهيئات الأبرز هى وزارة الخزانة الأمريكية، ووكالة الأمن السيبرانى والبنية التحتية CISA ووزارة الأمن الداخلي DHS ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية DOE.









