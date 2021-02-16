الفرن هو البطل الأخير لتحضير المخبوزات بنجاح مع التسوية المظبوطة، ولكن يجب أن يتم ضبطه بطريقة صحيحة وهو ما نتعرف عليه معًا في النقاط التالية مع كيفية ضبط الفرن لتسوية المخبوزات بنصيحة الشيف نجلاء الشربيني.
خطوات ضبط الفرن لتسوية المخبوزات:
- يشغل الفرن على درجة الحرارة المطلوبة للوصفة.
- توضع شبكة أو رف الفرن في منتصفه لتوضع صينية المخبوزات عليه.
- يترك الفرن يعمل لمدة من 5 إلى 10 دقائق قبل وضع المخبوزات حتى يتم تسخينه على الدرجة المطلوبة.
- توضع المخبوزات في الفرن الساخن ولا يفتح الفرن إلا بعد مرور المدة المحددة ليتم اختبارها ومن ثم تقديمها.
درجات الحرارة المطلوبة لأشهر المخبوزات:
- يوضع الفطير المشلتت ومشتقاته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- يوضع الكيك بأنواعه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبًا
- يوضع الباتيه ومشتقاته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- يوضع الماكارون الفرنسي والبسكويت الرقيق في الفرن على درجة حرارة 140 لمدة 18 دقيقة تقريبًا.
- يوضع بسكويت الشاي في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- توضع البيتزا في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى تنضج.