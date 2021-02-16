ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية ضبط الفرن لتسوية المخبوزات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 ص
كيفية ضبط الفرن لتسوية
كيفية ضبط الفرن لتسوية المخبوزات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
الفرن هو البطل الأخير لتحضير المخبوزات بنجاح مع التسوية المظبوطة، ولكن يجب أن يتم ضبطه بطريقة صحيحة وهو ما نتعرف عليه معًا في النقاط التالية مع كيفية ضبط الفرن لتسوية المخبوزات بنصيحة الشيف نجلاء الشربيني.

خطوات ضبط الفرن لتسوية المخبوزات:
- يشغل الفرن على درجة الحرارة المطلوبة للوصفة.
- توضع شبكة أو رف الفرن في منتصفه لتوضع صينية المخبوزات عليه.

- يترك الفرن يعمل لمدة من 5 إلى 10 دقائق قبل وضع المخبوزات حتى يتم تسخينه على الدرجة المطلوبة.
- توضع المخبوزات في الفرن الساخن ولا يفتح الفرن إلا بعد مرور المدة المحددة ليتم اختبارها ومن ثم تقديمها.

درجات الحرارة المطلوبة لأشهر المخبوزات:
- يوضع الفطير المشلتت ومشتقاته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- يوضع الكيك بأنواعه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبًا
- يوضع الباتيه ومشتقاته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- يوضع الماكارون الفرنسي والبسكويت الرقيق في الفرن على درجة حرارة 140 لمدة 18 دقيقة تقريبًا.
- يوضع بسكويت الشاي في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- توضع البيتزا في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى تنضج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرار تحضير المارون جلاسيه فى المنزل

بدون فرن.. خطوات عمل خلية النحل على نار البوتاجاز

طريقة تسوية البرجر في الفرن بمذاق لن تتوقعيه

طريقة عمل الفطير المشلتت

بخطوات سهلة وتكلفة أقل.. طريقة عمل الفطير المشلتت

أحلى من الجاهز.. طرق عمل الفطير المشلتت

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

أتمنى أن أصبح مثل محمد صلاح.. عبد الله حافظ: علي ماهر سبب رحيلي عن إنبي وأتطلع للاحتراف في البوندسليجا

بايدن يعلن الحرب على تركيا .. هل تتحول لإيران جديدة أم تطيح بـ أردوغان؟

بعد إجراء عملية في المعدة .. ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية وهي تبكي

أزمة علي عبدالعال.. عمرو أديب للبرلمان: هو اللي مابيروحش المجلس بتعملوله إيه..فيديو

وزير التعليم العالي يرد على هجوم السوشيال ميديا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد