الفرن هو البطل الأخير لتحضير المخبوزات بنجاح مع التسوية المظبوطة، ولكن يجب أن يتم ضبطه بطريقة صحيحة وهو ما نتعرف عليه معًا في النقاط التالية مع كيفية ضبط الفرن لتسوية المخبوزات بنصيحة الشيف نجلاء الشربيني.





خطوات ضبط الفرن لتسوية المخبوزات:

- يشغل الفرن على درجة الحرارة المطلوبة للوصفة.

- توضع شبكة أو رف الفرن في منتصفه لتوضع صينية المخبوزات عليه.





- يترك الفرن يعمل لمدة من 5 إلى 10 دقائق قبل وضع المخبوزات حتى يتم تسخينه على الدرجة المطلوبة.

- توضع المخبوزات في الفرن الساخن ولا يفتح الفرن إلا بعد مرور المدة المحددة ليتم اختبارها ومن ثم تقديمها.



