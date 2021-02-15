خنقها ليلة عيد الحب.. حبس المتهم بقتل زوجته في الحوامدية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس سائق متهم بقتل زوجته في الحوامدية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





كشفت التحقيقات عن أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ عدة سنوات، ولديهما طفلان "سما"، عمرها 8 سنوات، وطفل آخر عمره سنتان ونصف.





وتبين من التحقيقات، أن الزوجين دائما في خلافات مستمرة خلال الفترة الأخيرة، لاتهام الزوج لـ" المجني عليها" بالإهمال، وأمس الأحد، تجدد الخلاف بينهما بسبب سكب طفلها الصغير الزيت على الأرض.. "ابنك وقع الزيت على الأرض".





وأشارت التحقيقات إلى أنه على أثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما، قام الزوج "أحمد"، 32 سنة بخنق زوجته "كسر عظام الرقبة"، وتمكن من الهرب بعد ذلك، لكن أعدت مأمورية وتمكنت من القبض عليه في مكان هروبه بعد ساعات معدودة من ارتكابه جريمته.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المركز الطبي بوصول ربة منزل تدعى "بسمة" في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة.





قالت الجيران أن الضحية كانت تعيش رفقة زوجها "أ.ز" سائق، وأنجبت منه طفلتين، ورجحوا أن زوجها أنهى حياتها خنقا بسبب وجود خلافات بينهما.





وقالت ابنته "سما" البالغة من العمر 8سنوات أنها شاهدت والدها يخنق مامتها بسبب سكب أخوها الزيت على الأرض.





وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمناقشته أنكر الجريمة في بادئ الأمر، وبإعادة مناقشته ومواجهته بأدلة الثبوت ضده أقر بارتكابه الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق