يزيد من كثافة الشعر ويمنع التعرض لنزلات البرد... 5 فوائد صحية للتعرق

هناك الكثير من الفوائد المدهشة لوجود غدد عرقية نشطة لا يدركها معظم الناس، لذا، نقدم لك فوائد التعرق وفقا لما نشرها موقع هيلثي.

التعرق يمكن أن ينتج الإندورفين

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية ، فكلما زاد التعرق ، زاد إنتاج الإندورفين. بصرف النظر عن تحسين حالتك المزاجية وإعطائك الإندورفين "العداء العالي" يعمل أيضًا كمسكنات طبيعية للألم!

ينظف البشرة

عندما تتعرق ، وبصرف النظر عن تبريد الجسم ، فإنه ينظف بشرتك أيضًا من الداخل إلى الخارج. هذا يعني أنه سيطلق كل تلك الأوساخ والأوساخ التي تراكمت في مسامك. نتيجة لذلك ، سيساعد ذلك على تنظيف بشرتك. فقط تأكد من غسل وجهك بعد جلسة عرق جيدة.

يتحكم في مزاجك

قد يبدو هذا غريبًا ، لكن التعرق يمكن أن يساعد في تقلب المزاج! والسبب وراء ذلك هو أنه نظرًا لأنك ستشعر بالدفء بالراحة والاسترخاء بعد التعرق الجيد ، فسيؤثر ذلك بشكل إيجابي على مزاجك نتيجة لذلك.

يساعد في منع نزلات البرد

يمكن أن يساعدك التعرق على منع نزلات البرد والالتهابات الأخرى لأنه يحتوي على ببتيد مضاد للميكروبات يسمى ديرمسيدين. يساعد في مكافحة الالتهابات والجراثيم أيضًا.

ينظم درجة حرارة جسمك

الجسد شيء هش للغاية. بالطبع ، السخونة الزائدة تشكل خطرًا عند ممارسة الرياضة وهي خطيرة جدًا. بطبيعة الحال ، لدينا نظام تبريد مدمج ، ويعرف أيضًا باسم التعرق. عندما يتعرق الجسم ، فإنه يفعل ذلك حرفيًا لتنظيم درجة حرارة الجسم ومنع ارتفاع درجة الحرارة.

يساعد الشعر

يمكن أن يساعد التعرق من فروة رأسك على فك بصيلات الشعر وإفساح المجال لنمو شعر جديد. ناهيك عن أن التعرق سيساعد على إطلاق أي تراكم داخل المسام على فروة رأسك والذي قد يعيق نمو شعرك. ومع ذلك ، فإن تراكم العرق المالح على فروة الرأس لن يكون مفيدًا للشعر نفسه. لذلك ، عندما تمارس التمارين الرياضية وتعرق جيدًا ، تأكد من غسل شعرك بعد ذلك حتى لا تترك عرقًا زائدًا على رأسك.

