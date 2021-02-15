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محافظات

شاهد.. عزاء البدري فرغلي في بورسعيد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:25 م
عزاء البدري فرغلي
عزاء البدري فرغلي في بورسعيد
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محمد الغزاوي
احتشد الأهالي مساء اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة المناضل البدري فرغلي، شيخ النواب ببورسعيد، الذي وفاته المنية صباح اليوم الإثنين.

وتم تشييع جثمان البدري فرغلي، بعد صلاة العصر من مسجد العباسى ببورسعيد، في جنازة مهيبة.

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة في تشييع جثمان المناضل البدري فرغلي شيخ النواب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل كان نموذجا للعطاء والإخلاص من أجل وطنه وستظل جهوده خالدة في الوجدان علي مر الأجيال  وستظل تاريخا مضيئا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.

وأكد المحافظ أن البدري فرغلي رحمه الله عليه ستظل ذكراه عطرة بين أهله ومحبيه وأبناء مصر.

وقدم المحافظ ، واجب العزاء لأسرة المتوفى، داعيًا المولي أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن البدري فرغلي، دخل في العديد من المعارك من أجل مساعدة أصحاب المعاشات في الحصول على حقوقهم كافة، كما تم انتخابه من قبل عضوا لمجلس النواب عن دائرة بورسعيد على مقعد العمال. 

شاهد.. عزاء البدري فرغلي في بورسعيد
شاهد.. عزاء البدري فرغلي في بورسعيد
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