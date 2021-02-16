حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟ الإفتاء ترد

النوم على جنابة لا يورث الفقر، و

الاكل على جنابة جائز لا شيء فيه، ولا يوجد أحكام شرعية تمنع تناول الطعام على الجنابة، و

بعض الفقهاء يقول إنه من المجربات أن تناول الاكل على جنابة ربما يتسبب في ضيق رزقه وهذه ليس أحكام فقهية.