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وزير التعليم العالي: اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته.. لكن لازم ندي فرصة للي عايز.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:32 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه ليس هناك إجبار للطلاب على النزول إلى الجامعات، ولكن هناك طلاب خائفين جدا على مستقبلهم، ومن السهل إلغاء العام الدراسي كما فعلت بعض الدول.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، دولة اسكتلندا ألغت الدراسة بها عاما كاملا، ولا يصح أن تكون الامتحانات عن طريق ابحاث، وإذا شعرنا بخطورة؛ سنتخذ الإجراءات اللازمة .

واوضح خالد عبد الغفار، اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته، مؤكدا أنه يجب علينا  إعطاء فرصة لمن يريد التعلم واستكمال دراسته حتي لا تتوقف حياتهم .
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