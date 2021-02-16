وزير التعليم العالي: اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته.. لكن لازم ندي فرصة للي عايز.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه ليس هناك إجبار للطلاب على النزول إلى الجامعات، ولكن هناك طلاب خائفين جدا على مستقبلهم، ومن السهل إلغاء العام الدراسي كما فعلت بعض الدول.





وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، دولة اسكتلندا ألغت الدراسة بها عاما كاملا، ولا يصح أن تكون الامتحانات عن طريق ابحاث، وإذا شعرنا بخطورة؛ سنتخذ الإجراءات اللازمة .



