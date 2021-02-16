7 أخطاء تجنبها لاستهلاك وقود أقل لسيارتك

يعتبر استهلاك الوقود اثناء قيادة سياراتك ، من اهم الأمور التي يحسبها مالك السيارة للتوفير ، ولكن هناك العديد من التصرفات الخاطئة التي يقع فيها دون علم ، تعمل على زيادة الاستهلاك ، وبالتالي زيادة النفقات .
وخلال السطور التالية نتعرف سويا على بعض السلبيات التي لابد وان نتجنبها اثناء القيادة لتوفير استهلاك البنزين .
1- تجنب الضغط الشديد على دواسة الوقود عند بدأ تشغيل محرك
السيارة ، والاكتفاء بالضغط على الدواسة حتى يرتفع RBM الى ربعه ، لان الضغط الشديد يساهم في زيادة
نسبة حرق الوقود أثناء تشغيل المحرك .
2- تقليل مقاومة الهواء للسيارة ، من خلال غلق نوافد السيارة
عند السير في الطرق السريعة ، لان النوافذ المفتوحة تزيد من مقاومة الهواء مما
يؤدي الى زيادة استهلاك الوقود بنسبة 10% .
3- عدم زيادة سرعة السيارة اثناء الصعود بالمرتفعات ، والقيام بالضغط على
دواسة البنزين قبل البدء في الصعود لان ذلك الاجراء يقوم بزيادة معدل عملية
الاحتراق .
4- عدم الضغط على دواسة الدبرياج اثناء القيادة لفترات
طويله ، لأنها تعمل على تأكل الأسطوانة الخاصة بها ، بالإضافة الى استهلاك كمية من
الوقود اكبر .
5- محاولة عدم السير على الطرق الرملية او الوعرة ، لان
القيادة في هذه الطرقات تزيد من مقاومة تلامس الاطار الخارجي للسيارة مع الأرض
وبالتالي تزيد نسبة استهلاك الوقود بـ 20%.
6- تجنب السير في الطرق المزدحمة التي تعمل على زيادة نسبة الوقود
المستهلكة بسبب الضغط المتكرر على دواسة الوقود .
7 – عدم وضع اوزان ثقيلة داخل السيارة اثناء السير لأنها تؤدى الى استهلاك نسبة كبيرة من الوقود بسبب زيادة المقاومة .