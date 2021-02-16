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سيارات

7 أخطاء تجنبها لاستهلاك وقود أقل لسيارتك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:01 ص
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
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كريم عاطف

يعتبر استهلاك الوقود اثناء قيادة سياراتك ، من اهم الأمور التي يحسبها مالك السيارة للتوفير ، ولكن هناك العديد من التصرفات الخاطئة التي يقع فيها دون علم ، تعمل على زيادة الاستهلاك ، وبالتالي زيادة النفقات .

وخلال السطور التالية نتعرف سويا على بعض السلبيات التي لابد وان نتجنبها اثناء القيادة لتوفير استهلاك البنزين . 

1- تجنب الضغط الشديد على دواسة الوقود عند بدأ تشغيل محرك السيارة ، والاكتفاء بالضغط على الدواسة حتى يرتفع RBM الى ربعه ، لان الضغط الشديد يساهم في زيادة نسبة حرق الوقود أثناء تشغيل المحرك .

2- تقليل مقاومة الهواء للسيارة ، من خلال غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة ، لان النوافذ المفتوحة تزيد من مقاومة الهواء مما يؤدي الى زيادة استهلاك الوقود بنسبة 10% .

3- عدم زيادة سرعة السيارة اثناء الصعود بالمرتفعات ، والقيام بالضغط على دواسة البنزين قبل البدء في الصعود لان ذلك الاجراء يقوم بزيادة معدل عملية الاحتراق .

4- عدم الضغط على دواسة الدبرياج اثناء القيادة لفترات طويله ، لأنها تعمل على تأكل الأسطوانة الخاصة بها ، بالإضافة الى استهلاك كمية من الوقود اكبر .

5- محاولة عدم السير على الطرق الرملية او الوعرة ، لان القيادة في هذه الطرقات تزيد من مقاومة تلامس الاطار الخارجي للسيارة مع الأرض وبالتالي تزيد نسبة استهلاك الوقود بـ 20%.

6- تجنب السير في الطرق المزدحمة التي تعمل على زيادة نسبة الوقود المستهلكة بسبب الضغط المتكرر على دواسة الوقود .

7 – عدم وضع اوزان ثقيلة داخل السيارة اثناء السير لأنها تؤدى الى استهلاك نسبة كبيرة من الوقود بسبب زيادة المقاومة .

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