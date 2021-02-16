على خطى ديانا.. الأمير هاري يفجر مفاجأة مزعجة للعائلة المالكة

وافق الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" على السير على خطى والدته الأميرة ديانا، لإجراء مقابلة حميمة وواسعة النطاق على التلفزيون الأمريكي، بالنظر إلى انتقالهما إلى لوس أنجلوس وقرار "التراجع" كـ"كبار" أعضاء العائلة المالكة.





خطط الأمير هاري لإجراء مقابلة مع ملكة برنامج الدردشة الأمريكية أوبرا وينفري، والتي بمثابة مفاجأة كاملة لقصر باكنجهام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال مصدر كبير بالقصر لصحيفة ديلي ميرور: "لم يعد الدوق والدوقة من أفراد العائلة المالكة. لذلك ، فإن أي قرارات يتخذونهما فيما يتعلق بالتزامات وسائل الإعلام هي أمور لهم".





"وأضاف:"بصفتهما أعضاء غير عاملين في العائلة المالكة ، فهم ليسا ملزمين بإبلاغ العائلة المالكة بمثل هذه الخطط"، ولكن سيكون هناك "قدر كبير من التوتر" بشأن ما ينوي الزوجان قوله في المقابلة ، والتي من المحتمل أن يشاهدها الملايين.





وقال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة: "على المرء فقط أن ينظر إلى الأجزاء السابقة من مقابلة" أخبر الجميع "ليعرف أن هذه الأشياء لا تنتهي أبدًا بتجربة إيجابية تمامًا لأي طرف، والجميع سيشاهدون باهتمام شديد."