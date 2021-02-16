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رياضة

ليفربول يسعى لمصالحة الجماهير أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:54 ص
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي لايبزيج الالماني اليوم علي ملعب بوشكاش ارينا ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا . 

ويحاول فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لإعادة الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد سجل الخسائر المتتاالية في بطولة الدورى المحلى التى أبعدت الفريق عن المنافسة على اللقب . 

علي جانب اخر يدخل فريق لايبزيج الألماني المباراة بطموحات عالية املا في تحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض . 

وكان فريق ليفربول صعد الي دور ال16 بعد تصدر المجموعة برصيد 13 نقاطه جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وخسارة . 

بينما صعد فريق لايبزيج الألماني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادلين .
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