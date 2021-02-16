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اقتصاد

61.2 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي في 2020

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
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آية الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 16- 2 -2021  النشرة  السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2019/2020، وأهم مؤشراتها ما يلي: 

بلغ إجمالى الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 150.5مليون طن مترى عام 2019/2020 مقابل 149.8مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4 % .

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 وبلغ اجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية   276.9  ألف طن مترى  عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 74 جنيه مقابل   282.5 ألف طن مترى  عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2%وهى تمثل اقل كميات تم نقلها  .

بلغت الكميات المنقولة باللوارى 19.2مليون طن مترى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  54  جنيه مقابل 27مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.

  بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليون طن مترى عام 2019 / 2020 وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل  61.2مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ .      
                              
 بلغ اعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية83 خط بإجمالي اطوال5.9 ألف كم عام 2019/2020  مقابل 80 خط بإجمالي اطوال 5.8 ألف كم عام 2018/2019.

بلغ اجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة) المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز (بواسطة خطوط انابيب البترول 59.1 مليون طن مترى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالي قدرها)  485 ، 405 ، 164 ، 402 ( جنيه  مقابل  55.5 مليون طنعام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%

بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة  7.8 مليون طن عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 133جنيه مقابل  5.9 مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى  61.2 مليار متر مكعب  2019/2020  منها:

-  59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى  بنسبة 96.9%.

- 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019.


بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 2.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 27.5مليار جنيه عام 2019/2020.

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