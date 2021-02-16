61.2 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 16- 2 -2021 النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2019/2020، وأهم مؤشراتها ما يلي:





بلغ إجمالى الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 150.5مليون طن مترى عام 2019/2020 مقابل 149.8مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4 % .





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وبلغ اجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 276.9 ألف طن مترى عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 74 جنيه مقابل 282.5 ألف طن مترى عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2%وهى تمثل اقل كميات تم نقلها .





بلغت الكميات المنقولة باللوارى 19.2مليون طن مترى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيه مقابل 27مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.





بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليون طن مترى عام 2019 / 2020 وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 61.2مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ .

بلغ اعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية83 خط بإجمالي اطوال5.9 ألف كم عام 2019/2020 مقابل 80 خط بإجمالي اطوال 5.8 ألف كم عام 2018/2019.





بلغ اجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة) المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز (بواسطة خطوط انابيب البترول 59.1 مليون طن مترى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالي قدرها) 485 ، 405 ، 164 ، 402 ( جنيه مقابل 55.5 مليون طنعام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%





بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 7.8 مليون طن عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 133جنيه مقابل 5.9 مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.





بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 61.2 مليار متر مكعب 2019/2020 منها:





- 59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 96.9%.





- 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019.









بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 2.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 27.5مليار جنيه عام 2019/2020.



