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أخبار العالم

ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:22 ص
سجلت ألمانيا، اليوم
سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد في الاص
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد في الاصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشار المعهد الألماني إلى رصد 528 حالة وفاة على مدار الساعات الـ24 الأخيرة ارتفاعا من 116 حالة وفاة في اليوم السابق. 

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2 مليون و342 ألف و843 إصابة حتى الآن، كما سجلت 65 ألفا و604 حالة وفاة. 

وبدأت ألمانيا، الأحد، تطبيق إجراءات مشددة جديدة للدخول إلى أراضيها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالته المتحورة، حيث حظرت السفر من وإلى المناطق الحدودية التشيكية ومنطقة "تيرول" النمساوية بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا هناك.

وحشدت السلطات الألمانية ما يقرب من ألف ضابط شرطة لضمان تفعيل الضوابط الصارمة على الحدود، فيما علقت شركة السكك الحديدية "دويتشه" (المملوكة للدولة) خدماتها من وإلى المناطق سالفة الذكر.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن ولايتي بافاريا وساكسونيا طلبتا من الحكومة "تصنيف تيرول والمناطق الحدودية لجمهورية التشيك كمناطق تحور للفيروس، وتنفيذ ضوابط على الحدود"، مشيرا إلى موافقة المستشارة أنجيلا ميركل على تنفيذ إجراءات مشددة جديدة.
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