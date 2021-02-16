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تكنولوجيا

بشراكة مصرية إماراتية.. قاعدة بيانات إلكترونية لخدمة التطوير العقاري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت إحدى اكبر المؤسسات الإماراتية لإدارة الأصول، والتي تعتبر واحدة من عمالقة الصناعة الإماراتية،  تدشين قاعدة بيانات الكترونية لخدمة التطوير العقاري المصري.


وقالت الشركة خلال مؤتمر صحفى انها دخولها السوق المصري لأول مرة  يتمثل فى  إطلاق شركتين جديدتين، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى بمصر


وبموجب الاتفاقية ستقدم المجموعة الإماراتية خدماتها لأربعة من كبرى المشاريع العقارية الضخمة بمصر.


من جانبه أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري المصرية أنه مع وجود زيادة كبيرة في المشروعات العملاقة في السوق المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية كجزء من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، أصبح هناك إيمان كامل بأن تطبيق مفهوم الخدمات المتكاملة لإدارة الأصول العقارية يضيف مزايا هائلة للمشروعات والشركات ذات العمالة الكثيفة، وذلك لقدرة الخدمات المتكاملة على زيادة العائد على الاستثمار، وتقليل التكاليف المرتبطة بحلول ادارة المنشآت


يذكر أنه في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19 قامت مصر بنخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، من أجل تحفيز الطلب والمساعدة في تسريع وتيرة تعافي القطاع العقاري، بعد تأثره بتداعيات الأزمة الصحية العالمية.

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