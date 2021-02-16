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أخبار العالم

حاكم أهم ولاية أمريكية يرد على تهمة تزييف أعداد وفيات كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:30 ص
أندرو كومو
أندرو كومو
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محمد علي
دافع حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الديمقراطي "أندرو كومو"، عن نفسه إزاء الاتهامات الموجهة له بإخفاء الأعداد الحقيقية لموتى وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، وفي ولايته التي تعد مركزًا للمال والأعمال في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال كومو، إنه لم يتورط قط في مثل هذا الأمر ، وأن التهم لا أساس لها من الصحة، وأن سلطات الولاية التابعة له عملت على الإعلان عن جميع الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين وتوثيقها.

وأضاف كومو: "قامت مديرية الصحة بولاية نيويورك، دائما وبشكل كامل وعلني، بالإبلاغ عن جميع الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في دور رعاية المسنين والمستشفيات".

وأكد كومو إنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات، لكن دائما ماتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بوفيات الفيروس بدقة.

وأشار حاكم الولاية، إلى أن أكثر فئات السكان تعرضا للخطر، توجد دائما في دور رعاية المسنين، مضيفا : "في جميع أنحاء البلاد، وقعت 36٪ من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في دور رعاية المسنين".

وتابع أن نيويورك تحتل المرتبة 34 من بين 50 ولاية من حيث النسبة المئوية للوفيات في دور رعاية المسنين بالمقارنة مع إجمالي الوفيات.

يأتي رد حاكم نيويورك، بعد إن ذكرت صحيفة بوليتيكو، أن أعضاء جمهوريين في البرلمان الخاص بنيويورك، شنوا حملة طالبوا فيها باستقالة كومو، واتهموه بمحاولة التستر على حقيقة بيانات وفيات المرض بدور رعاية كبار السن.

وكثيرًا ما هاجم كومو الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية واعتبر إنهم يعرضون أنفسهم للخطر ويعرضون غيرهم كذلك لمثله.

كما سبق وهاجم الحاكم  كومو، المواطنين الذين أقاموا حفلات كبيرة العدد، ووصل به الأمر بأن طالبهم بعدم اللجوء إلى الإسعاف في حالة إصابة أحد أفراد عائلتهم بكورونا لأنهم لم يتحملوا المسئولية في ذلك، قائلًا : "إذا قمت بإقامة حفلات بأعداد كبيرة، لا تتصل بالإسعاف، في حالة إصابة أحد أفراد عائلتك، تحمل علاجه أنت". 

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