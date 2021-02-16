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توك شو

سلوى عثمان تكشف أهم كواليس مسلسل "لؤلؤ".. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:32 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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ياسمين القصاص
كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن أبرز كواليس مسلسل لؤلؤ الذي تصدر مؤشرات البحث بعد إذاعة حلقاته.
وقالت إن سبب تأثيرها في مسلسل لؤلؤ هو أنها كانت تريد إقناع الجمهور، معقبة " لو انتى بتعيطي كدا من برا من غير احساس الناس مش هتتعاطف معاكي ومش هتصدقك، انا بحاول اكون مكان الأم اللى مشافتش بنتها من عشرين سنة، ولما شافتها مكنتش عاوزة حاجة من الدنيا غيرها، وكمان وانا شايفة صاحبتها اللي مش ناويلها غير الشر، انتى عارفة الام لما حد يجي جمب بنتها او ابنها بتتحول ل نمرة".

وأضافت "سلوى عثمان"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن جميع كواليس المسلسل كانت رائعة وممتعة، مشيدا بأن أكثر دور كانت تريد أن تمثله بأفضل أداء هو لقاءها بابنتها لؤلؤ لأول مرة، قائلة " لقائى بيها وهي على المسرح وانا بصقفلها، وكمان فرحانة بالجمهور اللي بيحبها، وحتى فرحتى وانا شايفة بنتي بعد 20 سنة مطربة جميلة محبوبة من كل الجمهور".

وأشارت"عثمان"، إلى أنها وجدت اختلاط مشاعر بين اشتياق ام لمقابلة ابنتها بعد سنين عديدة وحزنها بسبب تركها لابنتها كل هذه السنين، مضيفة أن هذا المشهد بالفعل تم بشكل جيد وحتى أن جميع الأشخاص تعاطفت مع شخصية الام  وايضا البنت، 

موضحة أن الكواليس كانت تعتبر بيت أخر لكل منهم وكان جميع الأشخاص داخل لوكيشن التصوير مثل الأسرة الواحدة المتعاونة.

وأكدت سلوى عثمان، أن العلاقة بينها وبين الفنانة الشابه مى عمر كعلاقة أم وابنتها خارج إطار العمل، كما أنها تؤكد أنها لم تكن ساعية لتوطيد علاقتها بشخصية مروة حتى يظهر الدور أمام الكاميرا كما في الحقيقة، معقبا "لكن البنت جميلة ومهذبة وحتى أنها ممثلة بارعة و جيدة جدا".

وأوضحت، " الأم اكتر حد بيحس حب الشخص لأولادها وبتحب اللي يحب أولادها، فكانت الام حاسة ان طارق اكتر شخص حب ابنتها ودايما عاوزاه يكون في حياتها".
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