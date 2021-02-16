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تعليم

التوعية وتوفير الأدوية .. تعرف على أبرز خدمات إدارة التموين الطبي بجامعة حلوان خلال الامتحانات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:45 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تكثف إدارة التموين الطبي بجامعة حلوان، جهودها في الفترة الحالية وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وتمهيدا للفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث تقدم العديد من الخدمات بإشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة سحر عزت مدير إدارة التموين الطبي.

حيث تقدم الإدارة العديد من الخدمات تتضمن :

١-توعية الطلاب بالإجراءات الإحترازية بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات وأثناء العام الدراسي.

٢-المشاركة في قياس درجة الحرارة للطلبة خلال فترة الامتحانات قبل الدخول من بوابات الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

٣-توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدات العلاجية التي يتم الاحتياج إليها على مدار العام وتوفيرها لجميع طلاب كليات الجامعة بالمجان.


٤-توفير أدوية الإسعافات والطوارئ والمدن الجامعية والامتحانات والطوارئ.

٥-توعية الطلبة المستجدين ببعض مخاطر الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها.

٦- المشاركة في القوافل الطبية وصرف الدواء للمرضى لخدمة المجتمع المدني.

٧-الاشراف على جميع صيدليات الوحدات العلاجية لمتابعة تواريخ العلاج اولا بأول.

٨-الاشراف على تطبيق معايير الجودة بالمخزن الرئيسي للأدوية وجميع صيدليات الوحدات العلاجية.

٩- ربط الوحدات العلاجية بنظام إلكتروني بالتعاون مع إدارة الطب العلاجي لربط جميع الصيدليات ببعضها لسهولة متابعة ارصدة الأدوية في ضوء سياسة الدولة الرقمية.

١٠-عمل دورات تدريبية للصيادلة في ضوء سعي الإدارة الطبية للتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، ومواكبتهم بكل ماهو جديد.
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