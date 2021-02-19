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فيديو جراف

فيديو جراف.. لمدة 4 أيام.. أم وأطفالها شربوا البول لهذا السبب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:00 ص
أغرب طرق علاج كورونا
أغرب طرق علاج كورونا
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ايمان عبداللطيف
بعيدا عن المختبرات العلمية والأبحاث الطبية وبين الحقيقة والوهم يقع البعض فريسة معتقدات تجافي المنطق والصواب العلاج بالبول ممارسة غريبة ومقززة للكثير يتبعها العديد من الأشخاص حول العالم العربى.

قامت امرأة وأطفالها بشرب "البول" الخاص بهم لمدة 4 أيام، تصديقًا لشائعات غريبة تفيد بأنه يشفي من فيروس كورونا، مما عرضهم لمخاطر كبيرة، تقول المنظمة الصحية الحكومية في بريطانيا بأن امرأة وأطفالها شربوا البول بعد تصديق خبر كاذب متداول يشير إلى أنه "يعالج'' من فيروس كورونا.

ولمزيد من التفاصيل حول  امرأة وأطفالها في حالة خطيرة بعد شرب البول لعلاج كورونا شاهد الفيديو جراف التالى.



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