فيديو جراف.. لمدة 4 أيام.. أم وأطفالها شربوا البول لهذا السبب

بعيدا عن المختبرات العلمية والأبحاث الطبية وبين الحقيقة والوهم يقع البعض فريسة معتقدات تجافي المنطق والصواب العلاج بالبول ممارسة غريبة ومقززة للكثير يتبعها العديد من الأشخاص حول العالم العربى.
قامت امرأة وأطفالها بشرب "البول" الخاص بهم لمدة 4 أيام، تصديقًا لشائعات غريبة تفيد بأنه يشفي من فيروس كورونا، مما عرضهم لمخاطر كبيرة، تقول المنظمة الصحية الحكومية في بريطانيا بأن امرأة وأطفالها شربوا البول بعد تصديق خبر كاذب متداول يشير إلى أنه "يعالج'' من فيروس كورونا.
شاهد أيضا:
ولمزيد من التفاصيل حول امرأة وأطفالها في حالة خطيرة بعد شرب البول لعلاج كورونا شاهد الفيديو جراف التالى.