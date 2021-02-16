وزيرة الصحة: 93% نسبة رضا المواطنين ببورسعيد عن المستلزمات الطبية

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أنه تم اكتمال الهيئات الصحية وسوف يتم عملها عن قرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشيرة الى أن نسبة رضا المواطنين داخل بورسعيد عن المستلزمات الطبية من 90 لـ 93%.
وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع اسماعيلية الطبي اليوم، أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء والقيادة السياسية فى نقل أصول علاجية إلى محافظة بورسعيد عام 2019، ونقل الأصول العلاجية إلى الأقصر خلال عام 2020، كما أن الافتتاح الرسمي للتأمين الصحي الشامل يوم 26\11\2019 بحضور رئيس الجمهورية.
وأشارت، إلى أن بداية التامين الصحي الشامل بـ 35 وحدة داخل محافظة بورسعيد، بتكلفة 8 مليارات جنيه، يوجد نماذج من المستشفيات والوحدات الصحية التى كانت جاذبة للدولة المصرية والسياحة العلاجية، منوها إلى أن بورسعيد أصبحت تجري العديد من الجراحات التى تبلع 63 ألف عملية جراحية، وحتى أن الوحدات الصحية تطبق أعلى معايير من الجودة.