وزيرة الصحة: 93% نسبة رضا المواطنين ببورسعيد عن المستلزمات الطبية

أنه تم اكتمال الهيئات الصحية وسوف يتم عملها عن قرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشيرة الى

أن

نسبة رضا المواطنين داخل بورسعيد عن المستلزمات الطبية من 90 لـ 93%

.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع اسماعيلية الطبي اليوم، أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء والقيادة السياسية فى نقل أصول علاجية إلى محافظة بورسعيد عام 2019، ونقل الأصول العلاجية إلى الأقصر خلال عام 2020، كما أن الافتتاح الرسمي للتأمين الصحي الشامل يوم 26\11\2019 بحضور رئيس الجمهورية.



