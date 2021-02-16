الصحة عن السويس: مش هنأمن على الأسر.. لهذا السبب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك الكثير من المنشآت الصحية التي قدمت الخدمة بشكل كبيرجدا واصبحت ميمكنة بنسبة 100%.





وأشارت الي انه خلال هذا العام ستنطلق منظمومة التأمين الصحي بالسويس بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وبتطوير 6 مستشفيات ومنها مجمع طبي متكامل يضم 8 مستشفيات مختلفة التخصصات، وسيكون واحد من اكبر المجمعات الطبية الخدمية في شمال مصر وشرقها، وبذلك تم تطوير 100% من الوحدات بالسويس بعدد 27 وحدة ومركز، وتم تسجيل 25% من المواطنين وجاري من استكمال باقي المواطنين.





واوضحت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، ان محافظة السويس بها شركات صحية عالمية ودولية لديها تأمين خاص، لذلك سيكون العمل بالمحافظة لم يتم على مستوى الأسر مثلما ان يكون على مستوى الشركات.





واضافت ان محافظة اسوان ايضا كانت من المحافظات المستهدفة التي تم العمل بها وتطبيق منظومة الرعاية الصحية الكاملة، وقريبا سيتم اطلاقها لبرنامج التأمين الصحي المتكامل وذلك بتطوير 11 مستشفى و112 مركزا ووحدة صحية بها باجمالي تكلفة تتجاوز 12 مليار دولار وتم تسجيل اكثر من 56% من المواطنين.





واردفت الدكتورة هالة زايد، أن المستشفيات النموذجية كانت النواة على مستوى الجمهورية في الـ 27 محافظة لتطبيق التأمين الصحي، ثم الهدف الاسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل وكان ذلك في يوليو 2018.







